Un futuro lontano da Milano. Milan Skriniar è vicino a lasciare l'Inter, salvo sorprese entro i prossimi dieci giorni farà la valigia, destinazione Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco non moriva dalla voglia di abbandonare i colori nerazzurri, ma la scelta di Marotta di metterlo sul mercato ha cambiato tutto. Una volta che ha capito di essere sacrificabile ha dato mandato al suo agente di trovargli una nuova sistemazione, la migliore possibile. Ovvero il Psg, che gli ha offerto il doppio dello stipendio che guadagna all'Inter (6 contro i 3 attuali).



DRAXLER - Per chiudere l'affare manca ancora l'accordo tra i due club, che al momento hanno idee diverse e fanno valutazioni distanti. Il Paris Saint-Germain ha offerto poco meno di 60 milioni di euro più il cartellino di Julian Draxler, centrocampista tedesco classe 1993 l'anno scorso impiegato solo per 863' complessivi, l'Inter ha risposto picche. Vuole solo cash, 70 milioni di euro, senza contropartite. Una distanza che non sembra incolmabile, che potrebbe essere coperta dai bonus. Per questo c'è grande fiducia che l'affare possa andare in porto in tempi brevi.