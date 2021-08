Dopo Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos e Lionel Messi, il Paris Saint-Germain mette nel mirino un possibile parametro zero per la stagione 2022/23: si tratta di Paul Pogba, in scadenza di contratto col Manchester United. Come scrive The Independent, infatti, i parigini preparano un'offerta di ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione.