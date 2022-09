Quattro calciatori si apprestano a lasciare il Paris Saint-Germain: il difensore centrale Abdou Diallo va in prestito con diritto di riscatto al Lipsia e il terzino sinistro Laywin Kurzawa passa in prestito al Fulham, mentre l'attaccante argentino Mauro Icardi (ex Inter) si avvicina al Galatasaray e il trequartista tedesco Julian Draxler è destinato al Benfica (eurorivale della Juventus in Champions League), da dove è in uscita il centrocampista tedesco Julian Weigl, pronto a tornare in patria al Borussia Monchengladbach.