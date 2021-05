Come riferiscono diversi mezzi di informazione francesi, tra i calciatori più deludenti del Paris Saint-Germain nella sconfitta contro il Manchester City di martedì sera, costata l'eliminazione dalla Champions League, c'è l'attaccante argentino Mauro Icardi. L'ex calciatore dell'Inter è stato raramente utilizzato da Pochettino nei match di cartello e, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, viene considerato cedibile in vista della prossima estate. Juventus e Roma sono i club italiani che seguono la situazione con maggiore attenzione.