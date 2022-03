Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del PSG contro il Bordeaux, Mauricio Pochettino ha parlato anche di Gigio Donnarumma, nella "bufera" dopo l'errore in Champions League che ha portato al pareggio del Real Madrid. Il tecnico argentino lo ha difeso così: "Sul primo gol non è colpa sua, è colpa dell'arbitro. Gigio è un grande campione, la scelta di schierare oggi Keylor Navas non c'entra niente".