Ecco le parole di Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, sulle condizioni precarie di Sergio Ramos:



“Soffre più di tutti, è deluso e frustrato per la stagione complicata e per i tantissimi infortuni. Stiamo cercando di aiutarlo in tutti i modi, lo staff medico sta facendo di tutto e noi gli diamo supporto morale. Speriamo torni a fare il prima possibile quello che ama. Io lo aspetterò, so che può essere fondamentale soprattutto nelle partite decisive in Champions, dove la sua esperienza può essere un fattore importante”.