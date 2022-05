L'allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, ha commentato le affermazioni di Leandro Paredes, che aveva dichiaro di sognare di giocare nel Real Madrid: "Non ne ho sentito parlare, non so cosa ha detto, tutti hanno il diritto di parlare e lui ha il diritto di dire quello che ha detto ma io non l'ho sentito". Il centrocampista argentino ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare Parigi in estate.