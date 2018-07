. Alle 15.00 è in programma la presentazione al Parco dei Principi. L’arrivo dell’ex portiere della Juve è previsto per le 14.30. Buffon sarà scortato, al momento del suo arrivo al nuovo stadio, da vespe Piaggio e bandiere tricolori. In tutti gli store del PSG, inoltre, ci sarà solo musica italiana. I tifosi, però, dovranno aspettare ancora per acquistare la maglia di Gigi: non sarà accusabile perché l’1 è ancora di Kevin Trapp. L'ex portiere della Juventus ha postato sul proprio profilo Twitter il seguente video del primo allenamento: