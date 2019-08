Non si placa l'interesse del Psg per Gigio Donnarumma: secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, i parigini - nelle prossime ore - potrebbero formulare un'offerta da almeno 55 milioni per il portiere del Milan. La trattativa, tuttavia, resta difficile: la volontà del giocatore è quella di restare a Milano e coincide con quella del club rossonero.