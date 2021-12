Nel 2022 il PSG dovrà discutere spesso con Mino Raiola per il mercato. Come evidenzia Le10Sport, diversi nomi che riguardano le manovre parigine riguardano il potente procuratore: Erling Haaland per il dopo Mbappé, Paul Pogba per il centrocampo, ma anche il giovane Xavi Simons in scadenza con il Paris.