Il Manchester United entra in corsa per Adrien Rabiot. Sempre secondo il tabloid The Sun, il centrocampista francese (in scadenza di contratto a giugno col Paris Saint-Germain) interessa pure a Barcellona, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Intanto il PSG lo ha sospeso sino a fine mese per essere andato in un nightclub dopo l'eliminazione dalla Champions League.