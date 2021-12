"No me iría jamás a un equipo que pudiese competir con el Real Madrid." pic.twitter.com/NXQqTHYP4Q — REAL MADRID (@AdriRM33) December 13, 2021

"Non andrei mai in una squadra che potrebbe giocare contro il". Così nel 2019commentava le possibilità di un addio alle merengues, un video che a distanza di due anni è diventato ora virale sui social. Il sorteggio degli ottavi di Champions League infatti, ha assegnato il, dove oggi milita il difensore spagnolo, proprio al Real: come sarà il ritorno di Ramos al Santiago Bernabeu?