PSG-Real Sociedad: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Paris Saint-Germain - Real Sociedad (calcio d'inizio alle ore 21:00 di mercoledì 14 febbraio 2024 in diretta su Sky Sport, Now e Mediaset Infinity) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Al Parco dei Principi di Parigi arbitra l'italiano Marco Guida, assistito dai connazionali Ciro Carbone e Giorgio Peretti con Fabio Maresca quarto uomo, Paolo Valeri e Aleandro Di Paolo al Var. In telecronaca Paolo Ciarravano su Sky, su Mediaset Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.



LE ULTIME - Luis Enrique deve fare a meno di Milan Skriniar (ex Inter), infortunato così come Kimpembe e Mendes. Dall'altra parte i baschi, qualificati come primi nel girone dell'Inter, non possono contare sugli indisponibili Odriozola, Carlos Fernandez, Tierney e Becker. In dubbio Oyarzabal.



PROBABILI FORMAZIONI



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.



REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Galan, Le Normand, Zubeldia, Traoré; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil.