Il Paris Saint-Germain riflette sul futuro di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese era stato voluto fortemente da Luis Campos e Christophe Galtier, che ne avevano apprezzato le qualità ai tempi del Lille. L'ex obiettivo del Milan però non è riuscito a farsi valere nella capitale e per questo motivo il club parigino sta cercando acquirenti: come riporta Fanatik, il Galatasaray si è fatto avanti ma Nasser al-Khelaifi ha incontrato Ali Koc - presidente del Fenerbahce - a margine della finale di Champions League. Sul piatto un'offerta in prestito con opzione di riscatto.