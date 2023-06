Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, Karim Benzema all’Al-Ittihad. Due colpi altisonanti per il mondo arabo che però non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Infatti,Saltata la pista che portava a Lionel Messi – promesso sposo dell’Inter Miami di Beckham – gli sceicchi dell’Al-Hilal continuano a mirare in direzione Parigi, pronti a ricoprire d’oro un altro dei possibili partenti di casa PSG.Nella rivoluzione che rischia di dare al via a una nuova epoca al Paris Saint-Germain, sembra non esserci più spazio per il colpo più oneroso della storia del calciomercato mondiale (222 milioni di euro): Neymar Jr.A O’Ney, oltre che a Messi, viene attribuita la colpa maggiore del mancato salto di qualità della formazione parigina in campo europeo negli ultimi anni. Anni costellati di delusioni e mancati successi in Champions, un’ossessione sempre più viva e concreta nei pensieri di Al-Khelaifi.Secondo quanto riportato dae dai media francesi,– in scadenza con il PSG nel 2025 –, più un corrispettivo economico da versare nelle casse del club parigino pari a 45 milioni di euro. Un’offerta di enormi proporzioni che verrà presentata nelle prossime ore e sul quale Neymar rifletterà. Il nazionale verdeoro, infatti, non è ancora convinto di lasciare il calcio europeo e preferirebbe aspettare una proposta dalla Premier, con Chelsea e Newcastle in prima fila.