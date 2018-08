Il Paris Saint-Germain sta provando ad acquistare Filipe Luís dall'Atletico Madrid, anche se ieri il presidente colchonero Enrique Cerezo ha allontanato l'addio dell'esterno. Intanto As fa il punto sulla vicenda, rivelando che la dirigenza biancorossa ha fatto capire al calciatore che sarà ceduto di fronte una ricca offerta. “Porta i soldi e puoi andare via”, il significato del messaggio che l'Atletico ha fatto recapitare al calciatore ex Chelsea. I colchoneros chiedono 30 milioni di euro per salutare definitivamente il calciatore brasiliano.