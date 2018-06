Il club francese con proprietà qatariota negli ultimi anni sembrava invincibile, ha fatto la grossa sul mercato in entrata strappando campioni (e non) alla concorrenza a suon di milioni, ora è costretto a lavorare frettolosamente sul fronte cessioni, per non andare incontro alle sanzioni della Uefa.La Uefa è stata benevola, non ha escluso il Psg dalle coppe e non ne ha limitato il mercato, ma ha deciso di svalutare i contratti con partner commerciali del Qatar (Qatar National Bank, Ooredoo Tunisia, Bein Sport, Qatar Tourism Authority, Aspetar) per quanto riguarda i conti relativi ai fini del FPF. Una svalutazione che non ha permesso ai conti del PSG di essere in equilibrio e che obbliga dunque a lavorare, rapidamente, in uscita.Per lo sceicco basterebbe cedere Neymar al Real Madrid per mettere a posto i conti, ma non è nei suoi piani. Il Psg della prossima stagione sarà competitivo e ruoterà ancora intorno a ONey. Qualcuno sarà sacrificato, ma non il brasiliano.seguito da West Ham, Fenerbahçe e Napoli. Sulla lista dei partenti ci sono anche(Trapp con l'arrivo di Tuchel ha superato il portiere francese) e un terzino traattenzione infine al capitolo come anticipato da Calciomercato.com il centrocampista di Pescara spinge per l'addio , Raiola lo ha offerto in Spagna e in Inghilterra, ma per ora lo sceicco non ci sente: è incedibile.