Secondo quanto riportato da Marca, è previsto per domani un appuntamento fra i rappresentanti di Kylian Mbappé, con la madre Fayza Lamari presente e Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain. Un incontro che può sbloccare già nell'immediato la posizione del giocatore, che può trasferirsi già questa estate al Real Madrid. Ricordiamo che nelle scorse settimane Mbappé ha inviato una lettera al PSG facendo sapere che non attiverà l'opzione per prolungare fino al 2025 e pertanto sarà svincolato dal 1° luglio 2024.