Il Paris Saint-Germain farà presumibilmente una rivoluzione dalla prossima stagione sia per la guida tecnica, dirigenziale e nei giocatori. Per l'attacco il nome più altisonante è quello di Antony. Il talento dell'Ajax è nelle mire anche del Manchester United del suo mentore ten Hag, ma il fatto che i red devils non andranno in Champions potrebbe essere un notevole vantaggio per il club parigino. Lo riporta fichajes.com.