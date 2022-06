Prima scelta per la difesa. Il Paris Saint-Germain vuole Milan Skriniar, lo ha messo in cima alla lista delle priorità e dopo il viaggio esplorativo del nuovo responsabile dell'area mercato Luis Campos a Milano è passato dalle parole ai fatti. Nei giorni scorsi è stata formulata una proposta all'Inter, che prevede una parte cash più il cartellino del difensore tedesco Thilo Kehrer, per una valutazione complessiva di 60 milioni di euro.



LA POSIZIONE - Marotta, che per ovvie ragioni di bilancio ha necessità di fare cassa, sa che nessun giocatore della rosa è incedibile, ma non è disposto a fare sconti per il centrale slovacco, che Inzaghi considera uno dei pilastri della sua Inter. Ciò significa che se partirà lo farà per il prezzo giusto, che non sarà lontano dalla richiesta iniziale di 100 milioni di euro, nonostante il contratto dell'ex Sampdoria sia in scadenza tra un anno. L'Inter è disposta a sedersi intorno a un tavolo per trovare un accordo, ma per Skriniar vuole solo cash, non accetta contropartite nell'affare.