Benoit Cauet, ex centrocampista del PSG e dell'Inter, ha parlato della stagione dei parigini, sottolineando, dopo l'ennesima eliminazione dalla Champions, quanto i campioni di Francia manchino di umiltà e non siano in grado di sostenere il lavoro di Leonardo in dirigenza.



FALLIMENTO - Questa la parola utilizzata per Messi e il suo approdo sotto la Tour Eiffel. In effetti, il tridente da sogno con Mbappé e Neymar ha scintillato solo a intermittenza. E stasera, in Ligue 1, è in programma la gara col Marsiglia secondo in classifica.