Steve Mandanda, portiere del Marsiglia, ha parlato dal ritiro della Nazionale francese a Clairefontaine del probabile arrivo di Gigi Buffon al PSG: “Ancora oggi è uno dei migliori al mondo. E’ un punto di riferimento, ho molto rispetto per lui, per la sua carriera e per la sua longevità. Non so dove si trasferirà, ma è sempre un grande piacere incontrarlo in campo”.