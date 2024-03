PSG su Leao: come funziona la clausola con il Milan

Rafael Leao è uno dei giocatori simbolo del Milan, ma anche uno dei possibili pezzi pregiati sui quali i top club europei possono puntare il mirino. Il portoghese, insieme a Maignan e Theo, potrebbe essere uno dei calciatori rossoneri per cui il Milan dovrà valutare attentamente le proposte prima di acconsentire a un'eventuale cessione. Rispetto ai francesi, però, su Rafa Leao il Milan gode di un vantaggio che è il rinnovo di contratto firmato nella scorsa stagione.



L'accordo con Leao scorso, infatti, consente maggiore respiro ai rossoneri. Il numero 10 è legato al Milan fino al 30 giugno 2028 e ha una clausola rescissoria pari a 175 milioni di euro. Ma come funziona? Questa può essere attivata solo nei primi 10 giorni di luglio. Leao è cercato dal PSG, come possibile sostituto di Kylian Mbappè, il cui addio – destinazione Real Madrid – appare ormai certo.