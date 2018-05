Thiago Motta, ex centrocampista del Paris Saint-Germain, parla di Neymar, cercato dal Real Madrid. Queste le parole riportate da Mundo Deportivo: "E' in grado di prendere decisioni e imporle. Potrei sbagliarmi, ma lo vedo così. E' un leader. Per me resterà la prossima stagione. Sentiamo parlare del Real Madrid, ma cosa farebbe lì? Il Real ha vinto 3 Champions di fila. Che sfida sarebbe? Se mi chiede un consiglio, gli direi di non andare lì. La vera sfida è vincere la Champions col PSG".