Il difensore del Paris Saint Germain Thiago Silva ha parlato a Sky Sport al termine del match contro il Lipsia: "È una sensazione indimenticabile, sono qui dal 2012 e siamo riusciti adesso ad arrivare in finale. La partita di oggi è stata più tranquilla rispetto a quella contro l'Atalanta: oggi si è vista la concentrazione giusta e dobbiamo continuare così. Il mio futuro? Per il momento ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo, poi dovremo sederci e prendere la decisione migliore per me".