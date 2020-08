Il Paris Saint-Germain vuole Cristiano Ronaldo. Come scrive Fichajes.net, infatti, Nasser Al-Khelaifi sogna un tridente da urlo per i parigini: CR7 insieme a Mbappé e Neymar. Lo sceicco è pronto ad approfittare delle esigenze di bilancio bianconere per strappare il portoghese alla Vecchia Signora.