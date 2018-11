Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro il Lille affrontando anche il tema Napoli. Le due squadre, infatti, si sfideranno martedì in Champions League. Queste le parole di Tuchel: “Come sta Cavani? Dobbiamo aspettare l’allenamento di oggi per prendere una decisione definitiva. E’ molto importante avere giocatori con caratteristiche diverse, Edi è un vero numero nove e a noi serve. E’ un po’ acciaccato, ma è importante che sia con noi e che abbia fiducia. Quando un centravanti non segna, perde un po’ di fiducia, e l’unica cosa che può aiutarlo è segnare”



BUFFON - “Buffon ha un ruolo molto importante per tutto il gruppo, grazie alla sua esperienza. Giocherà contro il Lilla e contro il Napoli. Ha una grande carriera alle spalle, è super nel suo approccio. E’ fondamentale la sua presenza, condivide le sue avventure con ognuno di noi”.