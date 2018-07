Un gol subito dal Bayern Monaco, tre incassati dall'Arsenal e qualche sbavatura di troppo che ha fatto il giro dei social. Non un inizio indimenticabile per Gigi Buffon al PSG. La doccia fredda, però, è arrivata dal suo allenatore Thomas Tuchel: "C'è una forte competizione per questo ruolo, è presto per decidere. Lo farò quando tutti e tre (Buffon, Areola e Trapp, ndr.) saranno al 100%. Magari chiederò a Gianluca Spinelli, il preparatore dei portieri, di decidere per me…. Gigi ha grande personalità, e porta alla squadra una grande leadership. Io sono molto felice della qualità dei miei portieri. C'è una forte competizione, i ragazzi sono pronti a lottare per questo ruolo. Aspetterò fino a quando non saranno tutti e tre al 100% per decidere".