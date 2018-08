Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, parla in conferenza stampa in vista della sfida con il Caen: "Verratti e Kurzawa non saranno a disposizione domani, non voglio correre rischi. Aspettavo con ansia il primo match al Parco dei Principi, una stadio con un'atmosfera fantastica. Buffon? È un grande professionista, una leggenda. È umile ed ha una grande influenza sul gruppo, è un leader vero. Neymar è un giocatore chiave per noi. È un artista del calcio, un tipo diverso di leader".