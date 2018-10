Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Napoli: "L'arrivo di Buffon? È una leggenda e siamo molto felici che sia nel nostro spogliatoio. Gigi è un grande professionista, sa cosa vuol dire competere ad altissimi livelli e in Champions ci è mancato, ora sconterà l'ultima giornata di squalifica e poi tornerà a disposizione. Verratti ha giocato con l'Italia e ha avuto un infortunio muscolare, ma si è allenato in settimana e ora è pronto, è un giocatore molto importante per noi. Cavani? L'ho tolto col Lione per ragioni tattiche, poi non ha segnato, ma i centravanti hanno bisogno del gol".