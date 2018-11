Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Sarà una grande sfida ma vogliamo vincerla noi. Giocheremo dando il massimo, siamo fiduciosi per quanto visto con Marsiglia e Lille, la gara dell’andata è solo il primo tempo. Non abbiamo dubbi, sarà una grande sfida e il pari di Parigi il Napoli l’ha meritato. Sicuramente avremmo potuto giocarla meglio, ma abbiamo lavorato nelle ultime partite per migliorare in quell’aspetto".



SU VERRATTI E BUFFON - "Verratti ha fatto un errore, sono cose che capitano ma è sempre stato un professionista esemplare. Il rientro di Buffon e Thiago Silva è importantissimo, Gigi ci aiuterà per la gara di domani sera, è una leggenda e conosce bene questo stadio".



SU CAVANI - "Cavani è venuto con noi perché è riuscito ad allenarsi negli ultimi giorni domani decideremo se giocherà o meno. Draxler o Rabiot? Sono entrambi disponibili, solo domani sapremo chi dei due giocherà, non ho ancora scelto. Sicuramente Buffon merita di giocare domani, siamo a casa sua in Italia e contro una squadra che conosce. Siamo felici perché abbiamo due grandi portieri in squadra, Areola ha molto rispetto per Gigi e qualsiasi allenatore sarebbe felice di essere nella mia situazione"