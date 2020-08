Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, parla dell'Atalanta a due giorni dai quarti di finale di Champions: "L'Atalanta ha uno stile gioco unico, amano attaccare con tutta la squadra. Tutti salgono sempre seguendo lo sviluppo dell'azione, Gomez ha sempre grande libertà, attaccano bene sulle fasce, mettendo cross in area e sono in grado di concludere dalla distanza. In Serie A dove tante amano difendersi, creare una squadra che pensa sempre ad attaccare è davvero una grande sorpresa. Un grande lavoro di Gasperini, su questo non ci sono dubbi".