Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, parla in conferenza stampa della sfida con il Tolosa: “Neymar e Mbappé non sono al meglio, domani non li rischieremo ma è possibile che ci siano contro il Liverpool. Non è la prima volta che giocheremo senza di loro, abbiamo una rosa importante e mi aspetto delle risposte dagli altri ragazzi. Buffon o Areola? Sono molto diversi, ma fino ad oggi sono stati allo stesso livello. Parlerò con entrambi, ma saprete solo domani chi giocherà”.