Stasera si giocherà Real Madrid-Paris Saint-Germain, ritorno della partita di Champions League vinta 3-0 dai parigini lo scorso settembre. Thomas Tuchel, allenatore della squadra francese, ha parlato degli atteggiamenti provocatori di Neymar ai microfoni di Franceinfo: “Non è per niente facile da gestire. A volte ha atteggiamenti provocatori, è un peccato perché non servono. Gliel'ho provato a dire: ridiamo molto insieme e cerco sempre di dirgli la verità. Ha questi comportamenti quando sente che c’è qualcosa che non va”.