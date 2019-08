Psg-Barcellona trattativa a oltranza: sul piatto, il brasiliano Neymar. A parlare del futuro del giocatore è l'allenatore del club francese Thomas Tuchel, alla vigilia della gara di campionato contro il Rennes: "Non so cosa succederà, ma il mercato finirà e io non cambio la mia idea. Neymar è un mio giocatore, e quando penso a una squadra forte c'è anche lui. Ma in forma e libero mentalmente".



CONTRATTO - "Ad oggi non abbiamo una soluzione per mandarlo via, e se non ce ne saranno nemmeno in futuro rimarrà con noi, perché ha ancora tre anni di contratto. Gli insulti? So che è un ragazzo sensibile, deve far vedere intensità, aggressività e tornare a giocare ai suoi livelli".