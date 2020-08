Il tecnico del PSG Thomas Tuchel presenta in conferenza stampa la finale di Champions League con il Bayern Monaco: "Abbiamo sempre rispettato il nostro avvesario. Bisogna sempre dare informazioni, dettagli e soluzioni offensive/difensive alla mia squadra e a volte è necessario adattarsi: sarà lo stesso contro il Bayern. Sarà molto dura, sappiamo che hanno vinto tutte queste ultime partite, è una squadra molto forte ma ci sono sempre spazi e soluzioni da trovare. In una finale, è importante trovare il giusto mix tra giocatori liberi e avere fiducia, ora non è il momento di grandi cambiamenti. Abbiamo parlato con Keylor Navas prima della semifinale, ha esperienza, ma ho parlato anche con Neymar e Di Maria che hanno vinto questa competizione. Il Bayern ha giocato undici finali e ci è abituato, è un grande club, ma non è neanche un grande vantaggio. Per noi è una grande sfida, siamo fiduciosi e ci meritiamo di essere qui. Emozioni? Difficile descriverle, sono esausto e felice. E' la sfida più grande della mia carriera. Verratti? Il suo infortunio è stato causato da un colpo, non si tratta di una problema muscolare e questo minimizza i rischi. Lui sta abbastanza bene, è un caso simile a quello capitato a Kylian Mbappé. Se è al 100% e pronto a disputare 120 minuti? Ovviamente no, ma la domanda è se è pronto a giocare, e la risposta è sì, a meno di ricadute in allenamento. Domani mattina valuteremo se è il caso di farlo partire titolare oppure no. Navas? La situazione di Keylor è diversa: dopo vedremo se si potrà allenare per la prima volta dall'infortunio e poi si tratterà di decidere, o sì o no. Lo capiremo dopo l'allenamento".