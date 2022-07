Era nell'aria, ora è ufficiale. Christophe Galtier, ex allenatore del Lille, è il nuovo tecnico del Paris Saint Germain, al posto di Mauricio Pochettino. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione al Parco dei Principi, a fianco del presidente Al Khelaifi: "Sono emozionato, sono fiero. Il Parco dei Principi è un simbolo. Lavoreremo tutti assieme per rendere felice e orgogliosa la gente parigina. Sento la responsabilità, ma sono pronto e preparato. Non ci saranno compromessi, io e i giocatori dovremo avere un progetto comune senza alcun compromesso.