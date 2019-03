Il Tribunale Arbitrale dello Sport dà ragione al PSG nei confronti della UEFA: il TAS di Losanna ha infatti annullato la decisione dell'organismo che dirige il calcio europeo di tornare ad investigare i conti del club parigini in merito al triennio 2015-2017. Lo stesso Tribunale ha inoltre posto fine al processo aperto dalla UEFA contro il club parigino per il mancato rispetto del Fair Play finanziario. Il TAS ha deciso dunque di annullare la decisione del massimo ente europeo.





CHIUSO IL DOSSIER PSG - Il Comitato di Controllo Finanziario dell'UEFA aveva deciso nel settembre del 2018 di riaprire il dossier del PSG, che era stato chiuso a giugno, in seguito ai 400 milioni di euro spesi nell'estate del 2017 per acquistare Neymar e Mbappé. Il TAS così ha stabilito di considerare chiuso il procedimento aperto a giugno.