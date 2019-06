Ora è ufficiale: poche ore dopo l'annuncio della separazione da Antero Henrique, il Paris Saint-Germain ha comunicato il nome del nuovo direttore sportivo. Si tratta di Leonardo, che torna in Francia poche settimane dopo le dimissioni da responsabile dell'area tecnica del Milan. Il dirigente brasiliano torna nella capitale transalpina dopo l'esperienza tra il 2011 e il 2013. "Sono estremamente entusiasta di tornare al nuovo Psg. Questo club è stato molto importante nella mia carriera e nella mia vita. Qui, da giocatore, ho davvero avuto grandi emozioni, e lo stesso da dirigente, al fianco del presidente Nasser Al-Khelaïfi. Oggi torno a Parigi con grande entusiasmo ed energia per far parte di questo club, per il quale ho grandissimo rispetto".



IL PRESIDENTE - Il presidente dei parigini, Nasser Al-Khelaïfi, ha dichiarato: "È un momento speciale per vedere Leonardo tornare a Parigi. Ha segnato la storia del nostro club, tutti conosciamo il suo ruolo di ds all'inizio di questo progetto. Il Psg è sempre stato la sua famiglia, siamo lieti di dargli nuovamente il benvenuto. Il suo ritorno, con il suo dinamismo e talento, contribuirà a collocare il club in un nuovo ciclo. Questo ritorno farà felice il Parco dei Principi, che ha sempre avuto Leonardo nel cuore".