Kylian Mbappé non prenderà parte al primo impegno ufficiale del PSG di questa stagione. L'attaccante francese infatti non è stato convocato per la Supercoppa di Francia di domenica sera contro il Lille. Il club ha spiegato che si tratta di una scelta conservativa, che aiuterà Mbappé a non forzare e prepararsi al meglio in vista della stagione imminente. Con tanti dubbi legati al suo futuro che rimangono irrisolti, almeno per ora. Anche Sergio Ramos non sarà della gara: deve recuperare dal suo infortunio e si unirà alla squadra la prossima settimana.