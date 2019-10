Cristophe Dugarry, ex attaccante di Bordeaux, Milan e PSG, campione del mondo con la Francia nel '98, si dice preoccupato per Neymar in seguito alle affermazioni del classe '98 dopo la tripletta sul Bruges in Champions 'volevo dimostrare che è difficile fare a meno di me': "Affermazioni imbarazzanti. Tutto il resto delle sue parole sono giuste, ma questa frase mi da fastidio. Magari per lui è complicato, ma essere una buona persona è altrettanto importante che essere un buon calciatore. Non dico che lui non lo sia, però non è la prima volta che fa dichiarazioni di questo tipo. Credo che si stia Neymarizzando. Preferirei che uscisse con Gueye, Herrera o Di Maria, ma capisco che sia più divertente passare il tempo con Neymar. Ho paura che il sogno legato a questo ragazzo possa finire e che le cose possano cambiare in peggio molto rapidamente".