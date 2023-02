In casa Psg è vera emergenza. Senza Messi, Mbappè e Verratti, attualmente ai box, i parigini hanno dovuto fare i conti pure con un virus intestinale che ha colpito diversi membri della prima squadra, in primis l'ex Napoli Fabian Ruiz. Il tutto a poche ore dalla sfida in casa del Monaco di questo pomeriggio. I sintomi? Vomito, disturbi di pancia e stanchezza. Anche per questo Galtier, tecnico dei Campioni di Francia, si è presentato in campo nel Principato con una formazione ampiamente rimaneggiata e ricca di giovani. E la preoccupazione è soprattutto per martedì, quando il Psg sfiderà il Bayern Monaco in Champions.