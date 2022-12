Marco Verratti, sempre più bandiera del Psg, ha commentato ai canali ufficiali del club parigino le parole del tecnico Galtier ("un onore allenare un giocatore come lui"): "Ringrazio il mister perché questi sono complimenti che mi fanno felice. Mi vede lavorare tutti i giorni e perché passiamo tanto tempo insieme. Il mio più grande orgoglio è essere qui, giocare per 10 anni per un grande club, un club che cerca sempre di crescere. I tifosi? Per un club sono la cosa più bella e sincera. Vengono allo stadio con la loro passione. Rendono questo sport qualcosa di magico".