Marco Verratti, centrocampista del PSG, parla in conferenza stampa prima della sfida contro il Lione anche dei quarti di finale di Champions League contro l'Atalanta: "Non pensiamo all'Atalanta, la partita più importante è quella di domani. Non stiamo pensando ancora a quella partita, il match più importante è quello di domani. Siamo felici di giocare contro il Lione, loro sono un'ottima squadra".



SU MBAPPE - "Abbiamo pensato a lui quando abbiamo alzato il trofeo, ma gli infortuni fanno parte del giocatore. Ci mancherà? Un giocatore come lui mancherebbe a chiunque".