La possibile partenza di Edinson Cavani porterà il Paris Saint-Germain ad un grande investimento per rinforzare il proprio attacco nella prossima estate. Come riporta in Francia Le10Sport, nella lista del ds Antero Henrique sono in crescita le quotazioni di João Felix, talento classe ’99 del Benfica che piace molto anche alla Juventus. I contatti sono stati già avviati.