: il triangolo delle ultime, infuocate, settimane di mercato estivo. Ieri il presidenteha fatto saltare il tanto atteso faccia a faccia con il croato. Un summit però solo rimandato, in quanto inevitabile. Oggi un indizio social ha scatenato i tifosi nerazzurri, mentre l’entourage del centrocampista continua a lavorare per fissare l’agognato incontro.Indizi social, piccole mosse e contromosse, segnali diretti e indiretti. omissioni. Tutto fa gioco.Ci sono Sergio Ramos, il capitano, poi Marcelo, Kroos, Benzema e Bale. Non il croato. Il fascino dei social può condizionare, ma bisogna dare il giusto peso all’illustre assenza. Anche perché ieri, sempre sul profilo Twitter dei Blancos, è stato pubblicato un video del primo allenamento stagionale del croato. Che il 7 agosto ha posato su Instagram con la terza maglia del Real.Ieri, dopo averlo rimandato, il Real Madrid ha fissato l’incontro per venerdi.Scopo: attendere, il più possibile. Per due motivi.. Prendere uno tra Eriksen e Thiago Alcantara per poi, solo dopo, liberare l'ex Tottenham. Che, dal canto suo, continua ad allenarsi con serietà, restando però rigido e fermo nella sua posizione: vuole andar via, vuole una nuova esperienza, vuole l'Inter.