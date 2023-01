Il Psv sta chiudendo l'arrivo di Fabio Silva. L'attaccante portoghese classe 2002 arriverà in prestito dal Wolverhampton dopo aver interrotto l'esperienza in Belgio all'Anderlecht. In passato Fabio Silva era stato seguito anche da Juventus e Atletico Madrid, oggi è in chiusura per il Psv dove diventerà il sostituto di Gakpo.