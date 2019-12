Mark van Bommel non è più l'allenatore del PSV Eindhoven. Dopo il ko per 3-1 contro il Feyenoord, l'ex centrocampista del Milan è stato sollevato dall'incarico. Il PSV, dopo 17 giornate, ha 31 punti, 10 in meno della coppia Ajax-AZ Alkmaar in vetta in campionato. Gli olandesi, inoltre, sono stati eliminati anche dall'Europa League.







Dure le parole del direttore generale del PSV, Toon Gerbrands: "Prestazioni e risultati sono stati molto al di sotto di quanto ci si aspettasse. Il declino è troppo grande e indegno per il PSV".