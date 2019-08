Esordio in campionato per il Psv di Mark Van Bommel, che ieri non è andato oltre l'1-1 contro il Twente. Assente, tra i biancorossi, Hirving Lozano, obiettivo di mercato del Napoli, per il quale gli olandesi continuano a chiedere 40 milioni di euro. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, l'ex centrocampista del Milan ha dichiarato: "Ho scelto altri giocatori perchè con loro avevo migliori possibilità di vincere. Non sto dicendo che non sia bravo, ma che preferivo avere altri giocatori piuttosto che Lozano. Non avevo bisogno di lui".