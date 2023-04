(Alessandro Bassi è anche su

: tra le tante reti realizzata, da ricordare quella che ha, esordendo in prima squadra nella stagione 1925/26 dopo aver giocato nelle giovanili del SK Smichov. Con lo Slavia Pragaprincipali giocando prevalentemente all'ala sinistra. Fisico minuto, veloce e scattante, Puč è dotato di un'ottima capacità di dribbling che viene esaltata dalle numerose occasioni nella quali si trova uno contro uno con i difensori avversari.Puč nella sua prima stagione con lo Slavia Praga vince subito la Bohemian Cup e arriva secondo in campionato, alle spalle dello Sparta. Nell'estate sempre del 1926 Puč esordisce in nazionale nella vittoriosa trasferta di Zagabria contro la Jugoslavia. Con il 1927 Puč inizia a mietere successi a ripetizione partendo dalla classifica annonieri vinta a pari merito con Josef Šima, quando realizza 13 reti in appena 7 incontri.le sue 13 reti portano lo Slavia a vincere il titolo del 1928/29, il primo per Puč. Inizia così un periodo d'oro per lo Slavia e per Puč, periodo nel quale dal 1928/29 al 1936/37 lo Slavia Praga e Puč vincono ben 7 titoli nazionali, addirittura quello del 1929/30 vincendo tutte e 14 le gare!, Puč con la nazionale cecoslovacca dimostra subito il suo feeling con la rete tanto che nelle prime otto gare giocate con la Nazionale Puč segna ben sei reti. Sarebbe senz'altro uno dei protagonisti della Coppa del mondo del 1930 , ma la Cecoslovacchia, al pari di tante altre nazionali europee, diserta la manifestazione per i costi proibitivi della trasferta., quella giocata in Italia., compagno di Puč allo Slavia – ma l'inizio è stentato. Subito in svantaggio nella gara contro lo Romania Puč trova la rete del pareggio ad inizio ripresa, dando la scossa per la rimonta cecoslovacca. Dopo lo spavento,per la Cecoslovacchia.. È l'occasione della vita che sfuma per Puč perché il forte attaccante partecipa anche alla Coppa del mondo del 1938, ma in quell'occasione la Cecoslovacchia non andrà oltre il secondo turno, eliminata dal Brasile nella gara di ripetizione. Puč la gara di ripetizione non la gioca, gioca la prima gara contro il Brasile, la famigerata “Battaglia di Bordeaux” finita in parità e che si rivelerà essere l'ultima gara di Puč in Nazionale.e di lasciare contemporaneamente anche lo Slavia Praga dopo 13 stagioni con 112 reti segnate in neppure 150 incontri.Continua a giocare con il Viktoria Žižkov sino al 1940, per poi chiudere definitivamente là dove tutto era iniziato oltre vent'anni prima allo Smichov. Appesi, infine, gli scarpini al chiodo nel 1941, dopo la Seconda guerra mondiale Puč intraprende una brevissima carriere da allenatore per poi ritirarsi completamente dal mondo del calcio.Di lui nei tifosi dello Slavia Praga resta il ricordo di un giocatore molto forte e di gran realizzatore, tanto che, quindi del periodo precedente la dissoluzione del 1993.